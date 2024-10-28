Политик может использовать давно готовое решение

Один из советников Дональда Трампа, решивший остаться анонимным, раскрыл хитрый план участника предвыборной гонки за пост американского лидера по Украине. По словам информатора, политик планирует воспользоваться давно готовым решением.

Дело в том, что экс-руководитель вашингтонской администрации хочет переосмыслить минские соглашения и дать им новую жизнь. Основная идея заключается в создании новых механизмов принуждения к выполнению договоренностей и введении санкций за их нарушение. Ключевым отличием предложенного подхода станет контроль над исполнением соглашений, который будут осуществлять европейские войска. При этом силы Североатлантического альянса или миротворцев ООН использовать не будут.

Кроме того, при Трампе Белый дом будет настаивать на минимизации своего участия в этом процессе, американские военные не будут задействованы в контроле, а финансирование инициативы должно лечь на плечи европейских стран. Таким образом, Трамп стремится перераспределить ответственность за обеспечение безопасности в Европе, акцентируя внимание на роли европейских партнеров.

Инициатива также предусматривает строгие меры для тех сторон, которые будут нарушать условия соглашений, однако детали этих мер пока не раскрываются. План политика подчеркивает необходимость поиска альтернативных путей для прекращения конфликта, включая изменения в подходах к его разрешению.

К слову, ранее украинцы обиделись на коллективное решение поляков.