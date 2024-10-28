Незалежным приходится нелегко

Украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы с Незалежной на территории польского государства. Поляки приняли коллективное решение и на разных уровнях мешают интеграции украинцев в их общество.

Журналистка с обидой отметила, что местные жители часто относятся к украинцам как к временным гостям и ждут, что те в конце концов покинут республику. Украинские беженцы, стремящиеся остаться в стране, сталкиваются с недоверием и подозрением, особенно когда пытаются отстаивать свои права или высказывать собственное мнение.

Ситуация усугубляется тем, что многие поляки воспринимают требования или жалобы украинцев как проявление неблагодарности. Незалежным ясно дали понять, что они "должны либо молчать, либо уезжать".

Бабакова отмечает, что такая реакция затрудняет адаптацию беженцев, ведь для полноценной интеграции им необходимо не только место физического пребывания, но и социальное принятие. Подобное отношение мешает украинцам чувствовать себя частью общества, создавая дополнительные барьеры для окончательной смены страны проживания.

Тем временем, в Польшу продолжают прибывать новые беженцы, что усиливает напряжение. Проблема интеграции становится все более актуальной, поскольку количество украинцев, желающих остаться в стране на длительный срок, растет.

К слову, ранее в Польше сделали неожиданное признание о России.