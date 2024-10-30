Трамп может вернуть Россию на Запад в случае победы - аналитик Берман

Трамп подготовил России удивительный "сюрприз"
Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Ситуация обещает получить неожиданное развитие

Дональд Трамп, один из двух участников предвыборной гонки за должность американского лидера, может сильно удивить Россию неожиданным подходом к международным отношениям. Любопытной информацией на этот счет поделился политический аналитик Рассел Берман, работавший в Госдепартаменте США при администрации Трампа.

По его мнению, если лидер республиканцев вернется к власти, он способен сыграть значимую роль в разрешении конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, и в восстановлении отношений между нашей страной и западной коалицией. Россию ждет удивительный поворот событий при победе Трампа, уверен известный аналитик.

"Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", – заявил он.

Эксперт отмечает, что Трамп рассматривает Китай, а не Россию как главного соперника США, что может изменить расстановку сил на международной арене. В случае победы Трамп, вероятно, сосредоточится на укреплении позиций США перед Китаем, что может дать возможность для смягчения подхода к Москве. Такой поворот событий может стать стратегическим "сюрпризом" для России, открывая перспективы для диалога и потенциального урегулирования текущих противоречий с Западом.

Этот прогноз вызвал интерес и обсуждения среди политических аналитиков, так как подход Трампа к внешней политике в прошлой администрации уже демонстрировал нестандартные решения и акцент на национальных интересах США.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Трампа по Украине.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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