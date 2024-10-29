Экспер раскрыл смысл объявления Путиным тренировки ядерных сил России

Раскрыт смысл нового ядерного маневра Путина
Владимир Путин. Кадр видео из соцсетей
Ракеты "Ярс" и "Синева" достигли своей цели

Во вторник, 29 октября, Владимир Путин принял участие в тренировке сил ядерного сдерживание. Команду начать учения президент отдал в удаленном формате. Во время процедуры запуска ракет он подчеркнул, что Россия собирается поддерживать свои ядерные войска на достаточном уровне "необходимой достаточности". 

Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, в чем смысл нового ядерного маневра со стороны Владимира Путина. Ранее лидер уже посылал похожий сигнал, внеся изменения в ядерную доктрину страны. 

"Президент России Владимир Путин подтвердил, что ядерное оружие – это крайняя мера, и что ядерная триада по-прежнему является надежным гарантом суверенности страны", – говорит аналитик.

По его словам, проведенные ядерные учения нацелены на отладку всех действий внутри подразделений, если возникнет необходимость задействовать подобное оружие. Маневры помогают понять, насколько войска действуют быстро, слажено и точно – это крайне важно, поскольку их задачи кардинально отличаются от тех, что стоят перед морскими или сухопутными силами.

Ранее китайский эксперт заявил, что в Пекине не верят в использование Москвой ядерного оружия. По его словам, подобные заявления в Китае воспринимают исключительно как напоминание о мощи России и требование, чтобы со страной и ее интересами считались.

Источник: Лента.ру
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