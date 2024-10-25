WSJ: Путин передал Илону Маску послание от Си Цзиньпина

Стало известно о тайной просьбе Путина к Илону Маску
Илон Маск. Фото: Wcamp9 / wikimedia.org
Источники утверждают, что между мужчины поддерживают близкое общение

Самый богатый человек в мире Илон Маск находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их словам, они обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.

Информаторы говорят, что в рамках этих переговоров российский лидер даже обратился к бизнесмену с тайной просьбой. Он уговаривал его не включать спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину, и тот согласился.

Подобное тесное общение между Путиным и Маском сильно беспокоит действующую администрацию США. Миллиардер обладает большими связями с американскими военными и разведкой, благодаря чему его компании получают контракты с Пентагоном и NASA на огромные суммы, а сам Илон имеет доступ к секретным сведениям.

Журналисты полагают, что из-за тесного общения Маска с российским лидером Украина не смогла использовать терминалы Starlink для ударов по Крыму и Черноморскому флоту. Несмотря на уговоры со стороны Киева снять ограничения, бизнесмен так и не согласился изменить правила.

"В 2022 году Маск регулярно общался с "высокопоставленными россиянами", по словам человека, знакомого с ситуацией. В то время Кремль оказывал давление на бизнес Маска и посылал "неявные угрозы в его адрес", сказал источник", – указывают в статье.

Тем не менее, в России не подтверждают информацию о регулярном общении Илона Маска с Владимиром Путиным. Официальный контакт между ними состоялся только осенью 2022 года. Глава России и бизнесмен обсуждали будущее космической отрасли.

Источник: The Wall Street Journal

"Путин сожалеет": раскрыто истинное отношение президента РФ к СВО

Лидеру пришлось принимать непростое решение

"Две клешни": генерал ВСУ объявил о катастрофе на передовой

Ситуацию уже не исправить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей