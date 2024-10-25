WSJ: Путин передал Илону Маску послание от Си Цзиньпина

Источники утверждают, что между мужчины поддерживают близкое общение

Самый богатый человек в мире Илон Маск находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их словам, они обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.

Информаторы говорят, что в рамках этих переговоров российский лидер даже обратился к бизнесмену с тайной просьбой. Он уговаривал его не включать спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину, и тот согласился.

Подобное тесное общение между Путиным и Маском сильно беспокоит действующую администрацию США. Миллиардер обладает большими связями с американскими военными и разведкой, благодаря чему его компании получают контракты с Пентагоном и NASA на огромные суммы, а сам Илон имеет доступ к секретным сведениям.

Журналисты полагают, что из-за тесного общения Маска с российским лидером Украина не смогла использовать терминалы Starlink для ударов по Крыму и Черноморскому флоту. Несмотря на уговоры со стороны Киева снять ограничения, бизнесмен так и не согласился изменить правила.

"В 2022 году Маск регулярно общался с "высокопоставленными россиянами", по словам человека, знакомого с ситуацией. В то время Кремль оказывал давление на бизнес Маска и посылал "неявные угрозы в его адрес", сказал источник", – указывают в статье.

Тем не менее, в России не подтверждают информацию о регулярном общении Илона Маска с Владимиром Путиным. Официальный контакт между ними состоялся только осенью 2022 года. Глава России и бизнесмен обсуждали будущее космической отрасли.