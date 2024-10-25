МУС завел дело на Монголию из-за отказа арестовать Путина

Стране пригрозили последствиями неподчинения

Международный уголовный суд собрал дело на Монголию, которая ратифицировала Римский статус, но отказалась арестовывать Владимира Путина во время его визита в страну. Ожидается, что рассматривать его будет Ассамблея государств-участников МУС.

"Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута", – сказано в официальном заявлении суда.

В документе указано, что Монголия оказалась неспособной поддерживать сотрудничество с МУС, поэтому ее дело будет рассматриваться в отдельном порядке. Как напомнили в суде, если страна ратифицировала Римский статус, то она обязана арестовывать и выдавать лиц без учета их официального статуса или гражданства.

Напомним, Владимир Путин нанес визит в Монголию в начале сентября. Там он провел переговоры с руководством страны.

Ранее в МИД Украины заявили о работе над "наказанием" Монголии за визит Путина.