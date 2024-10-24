Захарова ответила на призыв Зеленского "сделать Россию маленькой"

Зеленского осадили двумя словами после выпада в адрес России
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Странный поступок украинского лидера вызвал массу вопросов

Владимир Зеленский во время ежедневного обращения к народу вышел в эфир в майке с надписью "Make Russia small again", которая переводится как "Сделаем Россию снова маленькой". Подобный выпад высмеяли в российском МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова решила также ответить президенту Украину на английском. Больше всего ее озадачило, что именно подразумевал политик под своим заявлением – такой же маленькой, как СССР или Российская империя.

"О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок", – осадила она Зеленского после слов об уменьшении России.

Странного поступка Владимира Зеленского также не поняли граждане Украины. Многие отреагировали на новость неоднозначно, заявив, что это поведение им не понравилось.

"Зеленский напялил майку "сделаем Россию снова маленькой", хотя в историю он войдет человек, как деятель, который сделал "Украину снова маленькой"", 

"О, Зеленский надел новую майку впервые за три года",

"Ну и в чем Захарова не права?",

"А получается все наоборот", – пишут украинцы в соцсетях.

Ранее Зеленский заявил о найденном способе положить конец конфликту с Россией.

Источник: Telegram
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