Лидер неожиданно перешел на русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором высказался о мирном плане, ранее предложенным Бразилией и Китем. Он заявил, что не намерен рассматривать предложение, поскольку бразильские власти "пророссийски" настроены.

Лидер вспомнил, что у него была личная встреча с президентом Луле да Силве – тогда ему казалось, что они прекрасно друг друга поняли. Глава Украины решил, что глава Бразили поддержал его позицию: одного политического умиротворения будет недостаточно для полноценного завершения конфликта. Но это оказалось не так.

Более того, Зеленского возмутило, что предложение мирного плана поступило ему без какой-либо консультации с Киевом. Поэтому он убежден, что инициатива была подготовлена вместе с Россией.

"Мы же не дураки", – неожиданно он перешел с украинского на русский, послав сигнал Владимиру Путину.

По его словам, все попытки Бразилии найти мирное решение конфликта лишены смысла, поскольку в этом совершенно не заинтересована Россия.

На его слова ответили в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что у Зеленского нет права критиковать мирные планы Бразилии и Китая, поскольку за Украину будет решать Запад.