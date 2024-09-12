Заленский отказался от инициативы Бразилии по мирному урегулированию

"Мы же не дураки": Зеленский послал сигнал Путину во время интервью
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Лидер неожиданно перешел на русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором высказался о мирном плане, ранее предложенным Бразилией и Китем. Он заявил, что не намерен рассматривать предложение, поскольку бразильские власти "пророссийски" настроены.

Лидер вспомнил, что у него была личная встреча с президентом Луле да Силве – тогда ему казалось, что они прекрасно друг друга поняли. Глава Украины решил, что глава Бразили поддержал его позицию: одного политического умиротворения будет недостаточно для полноценного завершения конфликта. Но это оказалось не так.

Более того, Зеленского возмутило, что предложение мирного плана поступило ему без какой-либо консультации с Киевом. Поэтому он убежден, что инициатива была подготовлена вместе с Россией.

"Мы же не дураки", – неожиданно он перешел с украинского на русский, послав сигнал Владимиру Путину.

По его словам, все попытки Бразилии найти мирное решение конфликта лишены смысла, поскольку в этом совершенно не заинтересована Россия.

На его слова ответили в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что у Зеленского нет права критиковать мирные планы Бразилии и Китая, поскольку за Украину будет решать Запад.

Источник: Metropoles
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