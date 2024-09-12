WSJ: провал операции в Курской области станет серьезным ударом для Киева

Провал операции ВСУ в Курской области назвали большим ударом для Киева
Фото: соцсети
Украинцам предсказывают плохой итог нападения на Россию

Российские войска перешли в контрнаступление в Курской области и смогли вернуть контроль над несколькими территориями. Проблемы в регионе признают и в ВСУ, где заявляют, что ситуация остается сложной – ВС РФ удалось отрезать украинские подразделения, пишет The Wall Street Journal.

Украинцы приложили много усилий, чтобы достичь успехов в Курской области и сохранить операцию в тайне. Однако сейчас ситуация осложняется тем, что у них нет оборонительных ресурсов, которых хватит для удержания занятых позиций. 

"Потеря территории под Курском станет символическим ударом для Киева, чье внезапное вторжение в регион в прошлом месяце помогло поднять моральный дух по всей стране после тяжелого лета изнурительных боев и территориальных потерь на востоке Украины", – говорят журналисты.

Киев предпринимает попытки отрезать логистику российских войск в Курской области, нанося удары по важным объектам на территории России. ВС РФ, в свою очередь, прибегли к разрушительным ударам по украинской инфраструктуре, используя беспилотники и баллистические ракеты.

Сейчас администрация Зеленского пытается добиться большей поддержки со стороны западных партнеров, пытаясь уговорить их на поставку дополнительных систем ПВО и ракет большей дальности, а также старается получить разрешение на дальнобойные удары по России. Это происходит в момент, когда на Западе встал вопрос о дальнейших действиях и стратегии в украинском конфликте. И если российские войска смогут забрать себе регион обратно, для Украины это сулит большие неприятности.

Источник: The Wall Street Journal
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