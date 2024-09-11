Военные приступили к зачистке

Вооруженным силам России удалось добиться успеха в выдворении ВСУ из Курской области. По данным источников, они освободили два населенных пункта – Снагость и Апанасовку, где сейчас проводят зачистку. Их брали штурмом. Также в течение ночи удалось полностью избавить от украинцев Гордеевку и 10-е Октября.

Осведомители утверждают, что российская армия продолжает кальное контрнаступление в регионе. Им удалось продвинуться на территории в 150 квадратных километров. В операции принимают участие бойцы из 155-й и 810-й бригад, 56-й полк ВДВ.

Сообщается, что ранее ВС РФ смогли вернуть села Коренево, Кульбаки, Мартыновку, а также Нечаев. Войска постепенно подходят к Свердликово, который расположен рядом с Суджей. Населенный пункт также планируют штурмовать в блиажайшее время.

"Остатки ВСУ-шников с боем выдавливают на юго-востоке Кореневского района", – заявляют журналисты.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за время боев под Курском ВСУ потеряли порядка 11 тысяч военных. Потери российской стороны неизвестны.