Эксперт Эскобар рассказал о новом возможном требовании от России Украине

"Безоговорочная капитуляция": названо новое требование России по Украине
Фото: unsplash.com
Российская сторона не готова к переговорам после перехода украинцев через границы

Геополитический аналитик Пепе Эскобар полагает, что в свете операции ВСУ в Курской области Москва может выдвинуть Киеву совершенно новое условие прекращения конфронтации. Своим мнением он поделился в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

По его словам, новым условием со стороны России станет "безоговорочная капитуляция" ВСУ со всех российских регионов. Учитывая ситуацию на поле боя, новые условия вполне логичны, отметил аналитик.

Эксперт полагает, что российские войска обязательно ликвидируют украинские в Курской области, а после начнут действовать на фронте, устраивая массированные атаки и продвигаясь вглубь под прикрытием "артиллерийского цунами". 

"У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", – подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал завершить конфликт с Россией до начала зимы. Политик отмечал, что у него есть план, который намерен представить Джо Байдену в ближайшее время. И Курская область занимает там особенное место, поскольку ее, по задумке, хотят менять на другие регионы в зоне СВО.

Источник: Прайм
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