Способности вояк оставляют желать лучшего

Руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая о позорном инциденте с украинскими военными под Курском. Высокопоставленный российский военный сообщил, что всушники сбили наш дрон, однако этот "успех" обернулся для них катастрофическими последствиями.



Замруководителя одного из управлений главного оборонного ведомства нашей страны отметил, что "крылатый воин", падая, причинил больше вреда самим украинским силам, чем могло бы произойти, если бы его не сбивали.

"Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас", – поделился командир, добавив, что поражение дрона обернулось катастрофой для незалежных вояк.

Глава спецназа с иронией подметил, что им было бы лучше оставить боевую птичку в покое, поскольку попытка ее сбить привела к еще большим потерям.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, генерал-майор сохраняет уверенность в том, что российские войска продолжат успешно сдерживать атаки ВСУ в регионе и в ближайшее время смогут полностью очистить наши земли от вояк противника.

К слову, ранее Алаудинов сделал тревожное заявление о ситуации под Курском. Обстановка в российском регионе остается крайне напряженной, бои продолжаются.