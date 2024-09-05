Украина стягивает новые силы под Курск - Алаудинов

Глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление о ситуации под Курском
Фото: www.unsplash.com
Обстановка остается крайне напряженной

Руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сделал новое тревожное заявление о ситуации под Курском. Генерал сообщил о наращивании сил украинского противника в этом районе проведения боевых действий.

По его словам, украинские войска активно подтягивают новые батальоны и ресурсы к линии фронта. Генерал добавил, что недавняя тишина на этом направлении была обеспечена благодаря быстрой ликвидации предыдущих подразделений ВСУ, стянутых несколько дней назад – все они были уничтожены.

"Последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они уже перемолоты", – заявил командир спецназа.

По его оценке, противник в это время занимался перегруппировкой и усилением своих позиций, подтягивая новые силы. Высокопоставленный боец также добавил, что украинские вояки уже пытались ввести в бой новый батальон на одном из участков, но он уверен, что его постигнет та же участь.

По словам командира, ситуация на данном участке остается под контролем, и российские силы готовы к дальнейшему противостоянию. Несмотря на активные попытки ВСУ усилить свое присутствие в регионе, Алаудинов подчеркнул, что и новые подразделения будут ликвидированы в ходе боевых действий.

К слову, ранее был раскрыт план ВСУ по прорыву под Курском.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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