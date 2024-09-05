Перед украинцами поставили два выбора

Российские войска могут отрезать ВСУ и поставить тысячи украинских военных в критическое положение, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. В такой ситуации у Киева будет только два варианта развития событий: либо отступить, либо пожертвовать солдатами, которых впоследствии уничтожат.

"Это происходит сейчас по всей линии фронта", – отметил он.

По его словам, сейчас украинцы продолжают заниматься перебрасыванием своих подразделений в Курскую область, хотя все понимают – удержать занятые территории у них не выйдет. При этом ВСУ придется удлинять линии снабжения и подвергать себя большему риску.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что события в Курской области вызывают панику в США. Все потому, что американцы потрятили огромные деньги для снабжения украинской армии, которая так и не смогла добиться выдающихся результатов. Дополнительно во время нападения на Россию ВСУ лишились дорогостоящей западной техники, которую им посылали для собственной защиты.