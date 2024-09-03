Зеленский заявил о намерении удерживать территории в Курской области

Зеленский раскрыл подробности "плана победы" над Россией
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В ближайшее время он намерен обратиться к США с предложением

Украина планирует бессрочно удерживать занятые позиции в Курской области, пытаясь заставить Россию сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью NBC News. 

По его словам, украинцам не нужна российская земля, и привносить туда свои порядки они не собираются. Тем не менее, ВСУ продолжат удерживать территории, поскольку это является неотъемлемой частью "плана победы" Украины, подчеркнул президент. С соответствующим предложением он намерен обратиться в ближайшее время к США.

При этом Зеленский не стал отвечать на вопрос, планируют ли украинские войска продвинуться глубже в Курскую область.

"При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", – сказал глава.

Президент отметил, что о курской операции союзники Киева были не в курсе. Все держали в строгой секретности даже внутри Украины. Он указал, что на это пошли не из-за отсутствия доверия, а из-за провала прошлогоднего контрнаступления, которое слишком активно рекламировали в СМИ.

Ранее в Киеве потребовали импичмента Зеленского.

Источник: NBC News
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