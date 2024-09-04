Украинские власти готовы на все

Главком армии Незалежной Александр Сырский перед нападением под Курском поставил своим подчиненным задачу прорваться к Курской АЭС и заложить там бомбу. Подробностями жуткого и безрассудного плана киевского режима поделился взятый в плен украинский вояка Михаил Шкода.



По словам пленного, приказ был дан незадолго до старта операции, и основная цель состояла в том, чтобы нанести стратегический удар по одному из ключевых объектов инфраструктуры нашей страны. Он отметил, что отобранная группа должна была организовать проникновение на территорию атомной станции и установить взрывные устройства, что могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Шкода также рассказал, что план операции был разработан на высоком уровне, и войскам было дано указание действовать быстро и скрытно, чтобы избежать обнаружения российскими силами до выполнения задачи.

Когда солдаты указали своим командирам на резонное обстоятельство о том, что в случае взрыва они сами все погибнут от радиации, те ответили, что будут взрывать станцию позже удаленно. Мол, когда украинские военные покинут российские земли, а армия России возьмет все под контроль, прозвучит громкий взрыв.

"Потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", – раскрыл детали жуткого плана военный.

К слову, ранее на Западе запаниковали из-за одного просчета ВСУ.