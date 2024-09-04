Атака стала очень болезненной для Киева

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военный институт в Полтаве, подвергшийся ракетному удару со стороны российских войск, использовался как база для обучения, в которой заправляли иностранные инструкторы. Мощный прицельный удар по украинскому вузу позволил разнести логово натовских инструкторов.



Как отметил руководитель Херсонщины, на территории данного объекта осуществлялась подготовка украинских военных специалистов силами инструкторов из стран Запада, что делало его одной из ключевых точек международного взаимодействия киевского режима с иностранными военными. Этот объект был важным звеном в поддержке украинских сил иностранными союзниками.

Действия российской армии направлены на подрыв военной инфраструктуры Украины и устранение угроз со стороны иностранных наемников и инструкторов, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.

К слову, ранее был раскрыт безрассудный план украинских военных руководителей по подрыву Курской атомной электростанции.