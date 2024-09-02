Журналист Боуз заявил о "конце Зеленского" из-за Курской области

"Начало конца Зеленского": на Западе выступили с заявлением о ходе СВО
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Маневр ВСУ провалился

Ирландский журналист Чей Боуз утверждает, что операция украинцев в Курской области не привела к положительным результатам для ВСУ. Напротив, она позволила российским войскам серьезно продвинуться в зоне СВО. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.

Ирландец указал, что ВС РФ смогли прорвать оборонительные рубежи на востоке Украине. Сейчас практически каждый день им удается брать новые города и деревни, которые находились под контролем Киева.

"Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", – написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ на Курскую область не привело к каким-либо изменениям ситуации в Донбассе. При этом он указал, что операция "выполняет свои задачи и идет по плану". 

Тем не менее, украинский президент надеется, что обстановка под Курском может повлиять на фронтовые сложности в направлении Покровска и Торецка – он ожидает ослабление сопротивления из-за сокращения числа российских военных. Но ситуация, по его словам, все равно остается сложной.

Ранее жительница Курской области сообщила о плане ВСУ похитить и вывезти россиян.

Источник: X
По теме

"Символизм огромен": объявлено о провале антироссийского плана Вашингтона

Все старания американцев оказались тщетными

"Это шокирует": на Западе в ужасе от смертельного просчета ВСУ

Киевский режим подписал себе приговор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей