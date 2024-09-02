Маневр ВСУ провалился

Ирландский журналист Чей Боуз утверждает, что операция украинцев в Курской области не привела к положительным результатам для ВСУ. Напротив, она позволила российским войскам серьезно продвинуться в зоне СВО. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.

Ирландец указал, что ВС РФ смогли прорвать оборонительные рубежи на востоке Украине. Сейчас практически каждый день им удается брать новые города и деревни, которые находились под контролем Киева.

"Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", – написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ на Курскую область не привело к каким-либо изменениям ситуации в Донбассе. При этом он указал, что операция "выполняет свои задачи и идет по плану".

Тем не менее, украинский президент надеется, что обстановка под Курском может повлиять на фронтовые сложности в направлении Покровска и Торецка – он ожидает ослабление сопротивления из-за сокращения числа российских военных. Но ситуация, по его словам, все равно остается сложной.

Ранее жительница Курской области сообщила о плане ВСУ похитить и вывезти россиян.