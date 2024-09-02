Жительница Курской области сообщила о плане ВСУ похитить и вывезти россиян

"В живых не останемся": раскрыты планы ВСУ на россиян из Курской области
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в регионе остается сложной

Вторжение всушников под Курск остается главной темой. В регионе продолжаются бои, судьба многих мирных граждан остается не ясной. Одна из спасенных местных жительниц раскрыла планы боевиков на живущих в приграничье россиян.

Украинские вояки планировали похитить и вывезти на территорию Незалежной жителей приграничных районов Курской области, сообщила российским военным следователям перепуганная женщина. Она рассказала, что вторгшиеся на русские земли военные уже подготовили технику для похищения ни в чем не повинных россиян. На БТР людей должны были вывезти в Незалежную, и дальнейшая их судьба могла бы стать самой трагичной.

"Если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся", – поделилась своими мыслями россиянка.

К большой радости для группы перепуганных людей, в последний момент планы всушников изменились, и вместо захвата мирных жителей, военные начали грузить в технику своих раненых солдат. Поведение ВСУ вызвало тревогу и панику среди населения приграничных селений. Люди были готовы к худшему, опасаясь за свои жизни и безопасность. К счастью, в тот раз обошлось. В конце концов они сели в другую машину, уехали, а после смогли эвакуироваться.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас от просчета ВСУ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Горы трупов: что случилось с американцами и британцами под Курском

Солдаты удачи зря сунулись на российские земли

Уничтожение F-16 обернулось скандалом на Украине

Официальную причину случившегося не сообщили до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей