Ситуация в регионе остается сложной

Вторжение всушников под Курск остается главной темой. В регионе продолжаются бои, судьба многих мирных граждан остается не ясной. Одна из спасенных местных жительниц раскрыла планы боевиков на живущих в приграничье россиян.



Украинские вояки планировали похитить и вывезти на территорию Незалежной жителей приграничных районов Курской области, сообщила российским военным следователям перепуганная женщина. Она рассказала, что вторгшиеся на русские земли военные уже подготовили технику для похищения ни в чем не повинных россиян. На БТР людей должны были вывезти в Незалежную, и дальнейшая их судьба могла бы стать самой трагичной.

"Если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся", – поделилась своими мыслями россиянка.

К большой радости для группы перепуганных людей, в последний момент планы всушников изменились, и вместо захвата мирных жителей, военные начали грузить в технику своих раненых солдат. Поведение ВСУ вызвало тревогу и панику среди населения приграничных селений. Люди были готовы к худшему, опасаясь за свои жизни и безопасность. К счастью, в тот раз обошлось. В конце концов они сели в другую машину, уехали, а после смогли эвакуироваться.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас от просчета ВСУ.