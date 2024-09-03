Полномочия президента закончились еще в мае

После многочисленных провалов украинской армии на фронте самым лучшим вариантом развития событий для страны станет смена власти. В этом уверен бывший советник Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, сейчас в офисе президента сидят люди, которые не способны спасти украинский народ. И если действие Верховного совета еще не прекратилось, то крайне важно как можно быстрее инициировать процедуру импичмента, отметил он.

"Оппозиция должна это начать. Самое лучшее решение – требовать его немедленной отставки", – заявил Соскин.

Он уверен, что этот шаг поможет изменить бедственное положение, в котором сейчас пребывает Украина. Будет сформировано временное правительство, которое предложит свой план спасения. Другого выхода нет, считает экс-советник Кучмы.

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Ожидалось, что до этого момента в стране пройдут выборы президента, а позже состоится его инаугурация. Однако на Украине отказались от процедуры, сославшись на военное положение.

Ранее на Западе заявили, что операция в Курской области стала началом конца для украинского лидера.