Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После многочисленных провалов украинской армии на фронте самым лучшим вариантом развития событий для страны станет смена власти. В этом уверен бывший советник Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, сейчас в офисе президента сидят люди, которые не способны спасти украинский народ. И если действие Верховного совета еще не прекратилось, то крайне важно как можно быстрее инициировать процедуру импичмента, отметил он.
"Оппозиция должна это начать. Самое лучшее решение – требовать его немедленной отставки", – заявил Соскин.
Он уверен, что этот шаг поможет изменить бедственное положение, в котором сейчас пребывает Украина. Будет сформировано временное правительство, которое предложит свой план спасения. Другого выхода нет, считает экс-советник Кучмы.
Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Ожидалось, что до этого момента в стране пройдут выборы президента, а позже состоится его инаугурация. Однако на Украине отказались от процедуры, сославшись на военное положение.
Ранее на Западе заявили, что операция в Курской области стала началом конца для украинского лидера.
Варшаве напомнили о субординации