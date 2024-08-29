Не исключено, что скоро под российский контроль перейдет еще один населенный пункт

Заместитель главы американской разведки Дэвид Коэн заявил, что в последнее время бои в зоне СВО сосредоточены у Покровска. Он утверждает, что российская армия добивается успехов в этом направлении фронта.

По его словам, противостояние на Красноармейском направлении длится уже несколько недель, и на фоне сложившейся обстановки можно сделать вывод, что положение ВСУ остается не самым хорошим. ВС РФ удалось получить существенное преимущество.

"Они могут взять Покровск", – заявил он на конференции по безопасности.

Ранее в Киеве докладывали, что на Красноармейском направлении украинская армия испытывает сложности. После доклада командующего ВСУ Сырского президент Владимир Зеленский принял решение усилить местную группировку. По сообщениям СМИ, туда перебросили солдат, которые совершили атаку на Курскую область.

При этом Коэн утверждает, что ВСУ планируют установить в российском регионе оборонительные сооружения, поскольку намерены удерживать позиции под Курском в течение определенного времени.

Украинские чиновники утверждают, что придумали изменить ход конфликта с Россией. Однако для этого им нужно получить разрешение использовать западные дальнобойные снаряды по своему усмотрению.