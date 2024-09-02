Эксперт Артамонов заявил о подготовке удара НАТО по России

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Военный эксперт Александр Артамонов полагает, что Запад начал подготовку к прямой конфронтации с Россией. Он обратил внимание на несколько аспектов, которые помогли ему сделать такой вывод.
В первую очередь Артамонов указал на обновленную два года назад концепцию военной доктрины НАТО, в которой Москву назвали прямой угрозой. По его мнению, в альянсе уже начали формировать крупные военные соединения для начала полномасштабного конфликта.
Затем, в середине июля, в США провели заседание стран НАТО, куда пригласили государства, не входящие в состав альянса. К примеру, Японию. Там участники заявили, что придерживаются принципов, которые противоречат взглядам России и Китая. Они также подчеркнули, что противостояние с ними оправдано.
"В связи с тем, что это принято в текущем году, ясно, что речь идет о переходе к военной логике", – заявил специалист.
Сейчас, указывает он, НАТО накапливают военные силы в Прибалтике и расширяют их в сторону Польши и Финляндии. Не исключено, что альянс продумывает план блокады российского флота и изоляции Калининградской области.
Артамонов напомнил о заявлениях Берлина, где власти сообщали о готовности к противостоянию с потенциальным противником через 5-8 лет. Он полагает, что это срок, на который стоит ориентироваться и Москве.
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