Эксперт Артамонов заявил о подготовке удара НАТО по России

Появились сообщения о подготовке НАТО к вторжению в Россию
Фото: unsplash.com
Силы стягивают ближе к границе

Военный эксперт Александр Артамонов полагает, что Запад начал подготовку к прямой конфронтации с Россией. Он обратил внимание на несколько аспектов, которые помогли ему сделать такой вывод.

В первую очередь Артамонов указал на обновленную два года назад концепцию военной доктрины НАТО, в которой Москву назвали прямой угрозой. По его мнению, в альянсе уже начали формировать крупные военные соединения для начала полномасштабного конфликта.

Затем, в середине июля, в США провели заседание стран НАТО, куда пригласили государства, не входящие в состав альянса. К примеру, Японию. Там участники заявили, что придерживаются принципов, которые противоречат взглядам России и Китая. Они также подчеркнули, что противостояние с ними оправдано.

"В связи с тем, что это принято в текущем году, ясно, что речь идет о переходе к военной логике", – заявил специалист.

Сейчас, указывает он, НАТО накапливают военные силы в Прибалтике и расширяют их в сторону Польши и Финляндии. Не исключено, что альянс продумывает план блокады российского флота и изоляции Калининградской области. 

Артамонов напомнил о заявлениях Берлина, где власти сообщали о готовности к противостоянию с потенциальным противником через 5-8 лет. Он полагает, что это срок, на который стоит ориентироваться и Москве. 

Источник: Царьград
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