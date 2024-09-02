Экс-депутат ЕП Уоллес назвал поддерживающих НАТО разжигателями войны

"Разжигатели войны": НАТО получила неожиданную оплеуху из Ирландии
Фото: www.unsplash.com
В мире растет раздражение действиями альянса

Бывший парламентарий Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сделал резкое заявление в отношении Североатлантического альянса. Во многих странах растет раздражение действиями западной военной коалиции. Теперь агрессивно настроенный блок получил неожиданную оплеуху из Ирландии.

Европейский политик обвинил сторонников коалиции в подстрекательстве к конфликтам. В своем выступлении ирландец заявил, что блок не приносит ничего хорошего ни Европе, ни миру в целом. По его мнению, альянс лишь способствует эскалации напряженности и поддерживает военные конфликты.

"НАТО не способен предложить ничего хорошего Европе или миру. Те, кто поддерживают военный альянс, являются разжигателями войны", – подчеркнул экс-депутат.

Бывший парламентарий выразил обеспокоенность тем, что политика альянса ведет к обострению международных отношений и увеличению числа конфликтов, вместо того чтобы способствовать миру и стабильности.

Слова экс-депутата отражают растущее недовольство среди определенных политических групп и граждан, которые считают, что альянс должен пересмотреть свои методы и цели. Дебаты вокруг роли НАТО продолжаются, многие европейские политики и простые люди сильно раздражены тем, что альянс из оборонного формирования превратился в агрессора.

К слову, ранее было объявлено о провале антироссийского плана Вашингтона.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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