Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше

Разрешение бить по российским территориям с помощью западного оружия вызывает обеспокоенность у Бразилии, Индонезии и ЮАР, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Он отметил, что США и Европа уже на регулярной основе ослабляют условия использования своего оружия украинской стороной.

Такой заявление дипломат сделал после поездок в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где обсуждал вопрос урегулирования кризиса на Украине.

По его словам, перечисленные страны, а также Пекин полагают, что действия Запада приведут к разрастанию конфликта и повысят риск глобальной эскалации.

Ранее в США заявили, что действия ВСУ в Курской области не привели к существенным результатам. Военным так и не удалось оттянуть российские войска по ключевым направлениям, вместо этого они рискуют лишиться Подольска. Шансов на успешную защиту города у украинцев мало, поскольку остановить продвижение не смогла даже элитна пехота, оснащенная "Абрамсами".