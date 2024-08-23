Бои в регионе продолжаются

Курская авантюра не принесла киевскому режиму никакого профита, однако привела к тому, что армия Незалежной потеряла много западной техники и живой силы. Нападение на российские земли продолжают обсуждать на разном уровне. Так, офицер ВСУ Дмитрий Глущенко описал цель атаки вглубь России одной странной фразой.



Незалежный вояка утверждает, что киевский режим запустил военную операцию под Курском с целью удивить всех и отвлечь внимание от многочисленных провалов киевской администрации в различных сферах. Своими мыслями по поводу происходящего боец поделился в беседе с украинским аналитиком Юрием Романенко.

"Нужно отчебучить, чтобы все офигели", – такой странной фразой описал вояка опрометчивый шаг Киева.

Военный пояснил, что операция в Курской области была запланирована как демонстративный шаг, призванный восстановить утраченные позиции в глазах международного сообщества и украинского общества. Операция, по его словам, скорее является попыткой скрыть провалы в управлении и экономике, чем реальной стратегической необходимостью.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин принял решение о суровом наказании украинского противника за нападение на наши земли. Киевские верховоды дорого поплатятся за провокацию.