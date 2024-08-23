Reuters: премьер Индии призвал Зеленского начать мирные переговоры

Премьер Индии обратился к Зеленскому с касающейся России просьбой
Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политик сделал важное объявление

Индийский премьер-министр Нарендра Моди совершил свой первый официальный визит на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Во время общения он призвал лидера как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией и заключить мир. Со своей строны он пообещал выступать с позиции друга и приложить к этому все необходимые усилия.

"Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть вместе, чтобы найти выход из этого кризиса", – сказал он.

Журналисты обратили внимание, что Моди во время своего визита действовал ровно также, как и во время приезда в Москву. Он обнял Зеленского, как ранее Путина, а также призвал к урегулированию конфликта. Ранее подобные жесты вызвали возмущение в Киеве.

Премьер указал, что готов играть активную роль во всех мирных инициативах. Однако пока неясно, восприняла ли украинская сторона его заявления всерьез. 

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что во время своего визита на Украину Нарендра Моди намеревается передать тайное послание Владимиру Зеленскому от Владимира Путина. Указывалось, что он согласился играть роль "теневого почтальона" между враждующими странами.

Источник: Reuters
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