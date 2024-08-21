Майор Лапин спрогнозировал разгром ВСУ под Курском при статичном фронте

Офицер ВСУ сделал жуткий прогноз о боях под Курском
Фото: www.unsplash.com
Дело может закончиться горами трупов

Шестого августа киевский режим решился на опасную авантюру и отправил армию Незалежной вглубь российских земель, под удар попала Курская область. Сейчас там продолжаются бои, российские военные успешно теснят противника, так что атака Киева оказывается бессмысленной. Своими мыслями по поводу происходящего поделился офицер ВСУ.

Отставной украинский майор Игорь Лапин выразил опасения по поводу перспектив армии Незалежной в Курской области. В интервью с бывшим парламентарием Верховной рады Бориславом Березой вояка заявил, что удержание позиций в этом регионе может привести к поражению ВСУ. Военный спец отметил: некоторые бойцы ВСУ рассчитывают, что добьются определенных успехов и начнут "закапываться".

"Но я уже говорил, с точки зрения спецназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", – поделился мрачным прогнозом Лапин.

По его мнению, тактика удержания позиций под Курском не принесет успеха и только приведет к ослаблению украинских сил, что может вылиться в горы трупов незалежных вояк. Лапин считает, что статичные фронты ставят ВСУ в уязвимое положение и повышают вероятность разгрома.

К слову, ранее был описан единственный план спасения украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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