Тучи над президентом сгущаются

Катастрофические провалы Вооруженных сил Незалежной на фронте и явное недовольство западных кураторов привели к тому, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского заметно пошатнулись. Более того, российская сторона не раз подчеркивала, что все военные преступники будут наказаны по всей строгости закона, как только до них доберутся. В целом, положение киевского политика является весьма незавидным. Российский сенатор Андрей Климов предложил Зеленскому единственный шанс спасения.



Госслужащий красочно описал будущее украинского лидера. По словам Климова, последняя возможность для политика спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев – это явиться с повинной к российским правоохранителям.

"Единственный шанс заигравшегося в "президенты" Зеленского сохранить свою шкуру – это явка с повинной в российские органы", – подчеркнул член Совфеда.

Сенатор пояснил, что затягивание конфликта только усугубляет положение Незалежной и ее граждан, и если Зеленский не изменит свою позицию, последствия будут катастрофическими.

К слову, ранее стало известно о заговоре против главы киевских властей, который состряпали прямо за его спиной – в президентском офисе.