Российские войска нанесли удар по месту нахождения Зеленского

В тайном бункере президент проводил совещание

В четверг Владимир Зеленский приехал к границе Сумской области с российской, чтобы в бункере заслушать доклады об оперативной обстановке в регионе от главкома Сырского и начальника Сумской военной администрации. Вскоре после этого появились сообщения, что российские войска нанесли удар по месту нахождения украинского президента.

Военкоры сообщают, что бункер располагался на территории "Сумхимпром" в Сумах. Судьба высшего украинского командования остается неизвестной. При этом на странице Владимира Зеленского в соцсетях после проведенного совещания появилась запись, где он приставлял спонсоров ВСУ к государственной награде в Киеве. Когда была сделана запись – не сообщается.

Информацию об ударе по бункеру подтвердил военкор Александр Коц.

"Неплохо. Но не вовремя", – заявил он, комментируя действия российских военных.

Ранее на Украине сообщили о гибели офицера Романа Зеленского, который скончался после ранений в 36 лет. Неизвестно, являлся ли он родственником украинскому президенту.