FT: секретная военная база НАТО приготовилась к диверсии со стороны России

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Военная база НАТО, расположенная на северо-западе Германии, приведена в состояние боевой готовности. Военные опасаются угрозы, которая исходит со стороны России. Об этом сообщает The Financial Times.
По заявлению журналистов, база считается одной из самых секретных у НАТО. Разведка предупредила находящейстя на ней офицеров, что российские военные якобы готовят диверсию на объекте.
Военный пункт является местом дислокации воздушной разведки альянса. В нее входят самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.
Несмотря на угрозу, руководство не планирует сокращать количество вылетов разведывательных самлетов, заявили источники.
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