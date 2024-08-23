FT: секретная военная база НАТО приготовилась к диверсии со стороны России

Утверждается, что на объет хотят проникнуть российские диверсанты

Военная база НАТО, расположенная на северо-западе Германии, приведена в состояние боевой готовности. Военные опасаются угрозы, которая исходит со стороны России. Об этом сообщает The Financial Times.

По заявлению журналистов, база считается одной из самых секретных у НАТО. Разведка предупредила находящейстя на ней офицеров, что российские военные якобы готовят диверсию на объекте.

Военный пункт является местом дислокации воздушной разведки альянса. В нее входят самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Несмотря на угрозу, руководство не планирует сокращать количество вылетов разведывательных самлетов, заявили источники.