Президент не стал пускать в ход эмоции, а действовал с холодной головой

Российский лидер Владимир Путин не стал попадаться на провокацию США с расширением поля боевых действий с помощью Курской области, считает американский отставной полковник Лоуренс Уилкинсон.

Такое заявление он сделал на фоне высказываний бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который выразил мнение, что нападение ВСУ на российский регион было согласовано с Вашингтоном.

"Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта", – сказал он.

Многие эксперты, в том числе западные, полагают, что вылазка украинских военных в Курскую область не дала ВСУ существенных преимуществ на поле боя. Российское командование не стало отводить войска от ключевых направлений, как на это надеялись в Киеве, а решили продолжить продвижение в зоне СВО.

Украинские военные, в свою очередь, утверждают, что устроили операцию для демонстрации своей решимости для международного сообщества. На этот шаг пришлось пойти из-за провалов на линии фронта.