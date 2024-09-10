Минобороны РФ: ПВО уничтожила 144 беспилотника за ночь на Россией

Основной удар пришелся по центральной части страны

Минувшей ночию украинские войска совершили один из самых массовых налетов на российские регионы. По заявлению Минобороны РФ, силы ПВО перехватили или уничтожили порядка 144 беспилотников над центральной частью России.

Больше всего БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской областью – 72 штуки. Над Подмосковьем уничтожили 20 аппаратов, еще 14 – над Курской областью, а 13 – над Тульской. Восемь беспилотников были обнаружены и обезврежены над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре сбили в Липецкой области. Один обезвредили в Орловской области.

На фоне атак были ограничены работы нескольких российских аэропортов. Отправку и прием рейсов ограничили во Внуково, Домодедово, Жуковском. Временные ограничения также были введены в казанской аэрогавани. Из-за падения обломков дрона пришлось перекрыть движение по Каширскому шоссе в направлении Москвы.

В результате нападения беспилотников пострадал один многоквартирный жилой дом в Раменском. Произошло возгорание на 11-12 этажах здания. Известно об одном погибшем. Остальных жителей эвакуировали.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ с помощью дронов по Саратову.