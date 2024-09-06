ВС РФ начали использовать дроны для минирования и ликвидации техники ВСУ

ВС РФ придумали новый способ уничтожать ВСУ с помощью дронов
Фото: freepik.com
Войска разработали эффективную тактику

Российские подразделения стали использовать беспилотники, чтобы минировать дороги и ликвидировать боевую технику ВСУ. Подобной тактикой ВС РФ пользуются на авдеевском направлении, сообщил генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Этот прием начало использовать одно из подразделений. Солдаты поняли, что западная техника является довольно прочной, поэтому лучший вариант уничтожения – ее сперва обездвижить. 

"Военные берут дрон, прямо на месте печатают на 3D-принтерах под него подвес, подвешивают на дроны и ночью аккуратно минируют дороги, по которым ездит техника ВСУ ", – поделился Чадаев.

По его словам, на утро, когда происходит ротация, техника напарывается на мину и перестает ехать. В итоге в нее гораздо проще попасть с помощью снарядов.

Главное преимущество тактики, указал специалист, заключается в том, что поздразделения производят устройство для минирования прямо на месте выполнения боевых задач. В итоге задействуется совсем другая логика действий, более удобная и мобильная.

Источник: ТАСС

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