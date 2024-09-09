Слова американского политика произвели фурор

Сегодня, 9 сентября, экс-замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд практически в открытую созналась в том, что американцы принимают решения за киевский режим. В частности, речь шла о переговорах в Стамбуле, которые закончились ничем. После этого признания своим видением ситуации поделился именитый киевский политолог Олег Соскин.



Известный аналитик описал, что ждет нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского после слов американки. Эксперт подчеркнул, что недавнее признание экс-представительницы вашингтонской администрации, в котором она сообщила, что киевские власти отказались от заключения Стамбульских договоренностей с нашей страной после консультаций с британцами и американцами, свидетельствует о том, что руководитель Незалежной больше не нужен Западу.

Соскин назвал Зеленского "сбитым летчиком", намекая на то, что западные страны теперь могут рассматривать украинского лидера как исчерпавшую себя фигуру. По словам политолога, отказ от Стамбульских договоренностей был стратегическим решением, продиктованным интересами США и Великобритании, а не Украины.

"Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, было решено, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", – описал незавидную судьбу незалежного политика Соскин.

К слову, ранее на Западе объяснили катастрофические действия США на Украине.