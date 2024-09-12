Риттер заявил о планах США убить сто тысяч украинцев до выборов президента

"Собираемся убить": в США сделали жуткое заявление о ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежным не позавидуешь

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал жуткое заявление о ближайшей судьбе бойцов Вооруженных сил Незалежной. Известный американский аналитик уверен, что США планируют отправить на убой еще сто тысяч украинских солдат до начала выборной гонки за пост американского лидера в ноябре, несмотря на тяжелую ситуацию на поле боя.

По его мнению, это делается для того, чтобы избежать признания поражения киевского режима и сохранить политическое лицо перед выборами в США.

"Такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", – объявил американский аналитик.

Эксперт подчеркнул, что украинские власти уже проиграли в конфликте, однако внутренние предвыборные процессы в США не позволяют американской политической элите публично признать этот факт. Вашингтонская администрация продолжает поддерживать Киев военной помощью, несмотря на высокие потери среди украинских военнослужащих.

К слову, ранее было объявлено о опасном времени для России и Североатлантического альянса.

Источник: YouTube-канал Dialogue Works ✓ Надежный источник
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