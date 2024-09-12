Бывший советник Обамы объяснил готовность Украины к переговорам

Киев находится в трудном положении

За последние 20 месяцев ход конфликта принял устойчивую тенденцию, когда Россия планомерно достигает успехов на поле боя. И хотя украинская армия продолжает стоять в обороне, изменение импульса в российскую сторону, проблемы с мобилизацией и военным обеспечением ставят Киев в неудобное положение, говорит бывший советник при администрации Обамы Чарльз Купчан.

Эксперт отмечает, что именно этим можно объяснить заявления Олафа Шольца и Андрея Мельника о необходимости провести переговоры с Россией. Помимо прочего, есть признаки изменения общественного мнения на Украине. Если раньше люди выступали за продолжение конфликта, то теперь многие хотят его скорейшего завершения. Это связано с тем, что жизнь в стране на фоне военных действий легкой не назовешь.

"Я думаю, это происходит потому, что они измотаны", – отметил эксперт.

При этом, говорит Купчан, сейчас все больше западных политиков сомневаются в украинской победе, что создает сложности для новых поставок вооружения.

"Поэтому, когда вы создаете ситуацию, в которой военные цели Украины уравновешиваются ограниченными ресурсами, вы приходите к выводу, что этот конфликт закончится победой той или иной стороны, но за столом переговоров, а не на поле боя", – заявил аналитик.

Однако бывший советник Обамы указывает, что сперва Киеву нужно подготовить Москву к переговорному процессу, показав, что достичь всех целей военными методами у нее не выйдет. И для этого украинцам нужно поставить еще больше систем ПВО и вооружений, чтобы послать Владимиру Путину соответствующий сигнал.

"Но нам нужен план Б. Потому что чем дольше мы ждем, тем выше становится риск для Украины", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что в США произошел раскол из-за разрешения ВСУ бить вглубь России.