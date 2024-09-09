Аналитик Латифоглу заявил о скором выходе Турции из НАТО

Объявлено о скором выходе близкой к России страны из НАТО
Фото: freepik.com
Государство могут выдворить из Альянса

Намерение Турции вступить в БРИКС обязательно приведет к тому, что страна либо самостоятельно, либо по принуждению покинет НАТО. Такое заявление сделал турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

Эксперт отметил, что если Анкара присоединится к объеденению, то это станет беспрецедентным случаем, когда член Североатлантического Альянса вступит в подобный союз. Более того, стоит обратить внимание, что экономический и внешнеполитический курсы Турции и БРИКС совпадают, в отличие от тех же партнеров по НАТО.

Сейчас, говорит Латифоглу, между турецкой стороной и Альянсом наблюдается скорее противоборство, чем сотрудничество. Особенно это бросается в глаза при рассмотрении ситуаций в Ираке и Сирии. 

"В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период", – заявил аналитик.

Совсем скоро НАТО может начать вести против Анкары "черную пропаганду", подобную той, которая была во время закупки российских C-400. И в первую очередь США с союзниками начнут давить на экономику страны, подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что активная торговля между Россией и Турцией вызывает ярость у США.

Источник: РИА "Новости"
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