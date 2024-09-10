Украинские власти пошли на хитрость

Отставной полковник Ральф Тиле внимательно следит за действиями представителей киевского режима. Немецкий военный уверен, что сумел вывести власти Незалежной на чистую воду. Украинцы пошли на хитрость и фактически развязали информационную войну против Германии.



Опытный аналитик утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет информационную войну против Берлина с целью добиться от местных властей большей военной поддержки. По словам Тиле, глава украинского государства активно использует средства массовой информации, чтобы усилить давление на немецкие власти и убедить их предоставить киевскому режиму оружие большей дальности.

"Зеленский развернул против нас непрекращающуюся информационную войну", – заявил эксперт.

Полковник подчеркнул, что такими действиями Зеленский пытается втянуть Германию в конфликт с Россией, сделав ее фактическим участником военных действий. Он также отметил, что информационная стратегия Зеленского направлена на создание ощущения необходимости помощи Украине среди немецкого общества и политической элиты.

В то же время подобное давление вызывает неоднозначные реакции в самой Германии, где продолжаются дискуссии о том, насколько страна должна усугублять свое состояние ради помощи Киеву. Военный подчеркнул, что немецкие политики должны как огня бояться конфликта с Россией, если заботятся о благополучии своего народа.

К слову, ранее в США сделали новое громкое заявление об ударах ракетами по России.