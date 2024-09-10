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Отставной полковник Ральф Тиле внимательно следит за действиями представителей киевского режима. Немецкий военный уверен, что сумел вывести власти Незалежной на чистую воду. Украинцы пошли на хитрость и фактически развязали информационную войну против Германии.
Опытный аналитик утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет информационную войну против Берлина с целью добиться от местных властей большей военной поддержки. По словам Тиле, глава украинского государства активно использует средства массовой информации, чтобы усилить давление на немецкие власти и убедить их предоставить киевскому режиму оружие большей дальности.
"Зеленский развернул против нас непрекращающуюся информационную войну", – заявил эксперт.
Полковник подчеркнул, что такими действиями Зеленский пытается втянуть Германию в конфликт с Россией, сделав ее фактическим участником военных действий. Он также отметил, что информационная стратегия Зеленского направлена на создание ощущения необходимости помощи Украине среди немецкого общества и политической элиты.
В то же время подобное давление вызывает неоднозначные реакции в самой Германии, где продолжаются дискуссии о том, насколько страна должна усугублять свое состояние ради помощи Киеву. Военный подчеркнул, что немецкие политики должны как огня бояться конфликта с Россией, если заботятся о благополучии своего народа.
К слову, ранее в США сделали новое громкое заявление об ударах ракетами по России.
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