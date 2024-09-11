Разрешить Киеву применять ракеты дальнего действия может НАТО, заявили в Польше

В Польше указали на главного злодея: разрешит наносить удары по России
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в мировом пространстве становится все горячее

В последнее время в западном информационном пространстве активно раскручивается тема предоставления разрешения киевскому режиму бить вглубь российских территорий. Украина настаивает на том, что это необходимо для изменения хода конфликта. О том, кто может стать главным злодеем и разрешит бить по России, рассказали в Польше.

Решение о разрешении Украине применять ракеты дальнего действия для нанесения ударов по территории России может принять только НАТО, а не отдельные страны. С таким заявлением выступил заместитель руководителя польского правительства Владислав Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что такой шаг требует единогласного решения всех стран-членов альянса и только коллективная позиция может разрешить ситуацию.

"Это должно быть решением всего НАТО, а не одной страны", – отметил Косиняк-Камыш, добавив, что вопросы подобного уровня требуют тщательного обсуждения в альянсе.

Министр указал на важность сохранения единства в рядах НАТО и согласованности действий в условиях продолжающегося конфликта. Украина продолжает получать военную помощь от стран альянса, включая различные виды вооружений, но вопрос о разрешении использования ракет дальнего действия для ударов по территории России находится на особом контроле и требует дополнительного анализа рисков и последствий.

Ситуация на фронте остается напряженной, и каждый шаг в поддержке Украины тщательно взвешивается странами-членами НАТО. Вопросы, касающиеся использования дальнобойных ракет, очевидно могут иметь далеко идущие последствия для всей Европы.

К слову, ранее в Германии вывели Киев на чистую воду.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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