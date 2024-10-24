Медведев раскритиковал Варшаву за закрытие посольства РФ в Польше

"Нарываются": русофобская пощечина Польши получила жесткий ответ в Москве
Картинка: сгенерировано ИИ
Поляки сами загоняют себя в безвыходную ситуацию

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев дал жесткий комментарий по поводу очередной русофобской пощечины поляков – варшавская администрация решила закрыть Генконсульство РФ в Познани. По его словам, этот шаг может привести к крайне негативным последствиям для самих поляков.

В качестве причины для того, чтобы избавиться от нашего консульства, было названо задержание предполагаемого злодея, которого обвиняют в планировании поджогов во Вроцлаве по якобы указанию российских спецслужб. Однако доказательств причастности нашей страны к этим действиям не представлено, что вызывает большие сомнения в обоснованности таких обвинений.

Бывший российский лидер, комментируя ситуацию, отметил, что подобные действия со стороны польских властей могут привести к неприятностям для самой Польши. Этот инцидент добавляет напряженности в отношения между двумя странами, которые и без того остаются сложными на фоне текущих международных событий.

"Эти поляки нарываются на неприятности", – подчеркнул политик.

В свой пост он добавил ироничную деталь, прикрепив к сообщению изображение бобра, держащего польский флаг. Это вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

К слову, ранее в Польше сделали неожиданное признание о Российской Федерации.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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