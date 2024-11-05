Многим на Украине приходится очень тяжело

Ситуация в Незалежной обостряется с каждым днем. Так, было объявлено о начале охоты украинского лидера Владимира Зеленского на адвокатов. По утверждению журналистки Дианы Панченко, глава страны начал кампанию преследования адвокатов, занимающихся делами, которые противоречат интересам власти.

Панченко заявляет, что представителей правозащитной сферы на Украине похищают и подвергают жестоким пыткам. По ее информации, некоторые адвокаты уже погибли, а другие были заключены под стражу.

"Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине", – сообщила журналистка.

Среди жертв преследований – известный адвокат с 650 тысячами подписчиков на YouTube, что сделало его одной из самых заметных фигур, оказавшихся под давлением. Однако имя блогера журналистка решила не называть.

Подобные преступления вызывают общественный резонанс, особенно среди профессионального сообщества, где такие действия расцениваются как попытка подавить независимость адвокатуры и запугать тех, кто защищает права граждан, идущих вразрез с официальной позицией властей. Тем не менее, давление на юристов может еще больше усилиться.

К слову, ранее был раскрыт первый шаг новой власти в Киеве. Страну ждут грандиозные перемены.