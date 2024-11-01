Эксперт рассказал о последнем "подарке" Байдена для Украины

Американский лидер может принять важное решение в обход своих советников

Перед своим окончательным уходом с президентского поста Джо Байден наверняка захочет сделать последний "подарок" для Украины, считает политический аналитик Павел Дубравский. Он полагает, что до января 2025 года лидер снимет ограничения на удары дальнобойным оружием по России.

Эксперт отметил, что решение будет принято сразу после президентских выборов, чтобы оно не повлияло на позиции Харрис. Это поможет ему не подставить свою преемницу, а также избавит от необходимости ориентироваться на мнение своих советников.

"Он больше не будет переизбираться и может делать все, что посчитает лично правильным в сложившейся ситуации", – говорит политтехнолог.

При этом Дубравский указал, что существует вероятность и отказа Байдена от подобного шага. Однако это никак не скажется на лоббировании дальнейших поставкок вооружения для Украины со стороны Демократической партии. Поэтому большое значение будут иметь также выборы в Конгресс США.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на предательство со стороны Белого дома. Его возмутило, что просьба Киева поставить дальнобойные ракеты "Томагавк" стала достоянием общественности.