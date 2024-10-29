Политиков хотят наказать за "Северные потоки"

В слчае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он может отдать приказ об аресте Камалы Харрис и Джо Байдена. В этом уверен немецкий бизнесмен Ким Дотком. В соцсетях он заявил, что подобная участь ждет демократов из-за причастности к подрыву "Северных потоков".

Дотком уверен, что сейчас значительная часть переживаний администрации Байдена и команды Харрис касается возможного расследования их деятельности на официальных постах в том случае, если Трамп придет к власти. Бизнесмен напомнил, что до этого демократы пытались засадить республиканца в тюрьму, поэтому он может ответить аналогичным образом.

"Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции", – написал Дотком в соцсетях.

Ранее американские СМИ нашли признаки деменции у Дональда Трампа. До этого аналогичные проблемы замечали у Джо Байдена в течение последних лет.