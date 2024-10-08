CNN: команда Харрис довольна "избавлением" от Байдена

В США избавились от Байдена раньше срока после скандальных выходок
Джо Байден. Фото: Office of the President of the United States / wikimedia.org
Политик слишком сильно мешал предвыборной кампании

Помощники Камалы Харрис, которые занимаются ее стратегией по избранию на пост президента, столкнулись с неприятной ситуацией. Они старались отделить кандидата от действующего главы государства Джо Байдена, но из-за поста вице-президента ей приходится постоянно аппелировать к его политике, несмотря на то, что ее кампания сторится на отличиях от действующего лидера, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сейчас Джо Байден собирается в поездку за границу, и команда Харрис невероятно рада, что смогла избавиться от него за месяц до выборов президента США. За это время представители демократа намерены сделать все, чтобы укрепить ее позиции в отрыве от главы государства.

"Никто из команды вице-президента не расстроен тем, что Байден собирается провести целую неделю октября за границей в несрочной дипломатической поездке в Германию и Анголу. Некоторые хотели бы, чтобы он уехал подольше", – говорят источники.

По их словам, до этого Байден помешал поездке Харрис в Северную Каролину – он отправился туда вместо нее, что в итоге серьезно сказаться на поддержке кандидата в одном из ключевых "колеблющихся" штатах. Был еще один сомнительный момент, когда президент неожиданно решил выступить в Белом доме на брифинге, не согласовав это с командой вице-президента и предупредив их всего за несколько минут до выхода к трибуне. Осведомители говорят, что это плохо отразилось на позициях Харрис.

Сейчас, по данным аналитиков, лучше всего к кандидату в президенты относится общественность, если она подчеркивает свои различия с Джо Байденом. Сравнение в общем ключе, напротив, ей только вредит, даже если позиции по определенному вопросу у них идентичные.

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