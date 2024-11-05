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Рост влияния американского бизнесмена Илона Маска на геополитическую ситуацию становится все сильнее. Он владеет большими компаниями, которые способны воздействовать на общество, мировые конфликты и внутриполитические ситуации. Особенно это ярко прослеживается в контексте происходящего на Украине, пишет NZZ.
По словам журналистов, Маск фактически установил контроль над всей украинской территорией благодаря своим спутникам Starlink. Известно, что система имеет охват над всей планетой, и именно бизнесмен определяет, где и когда активизировать доступ к своей сети. Для ВСУ это имеет огромное значение – несмотря на наличие доступа к системе связи на территории боевых действий, Илон категорически запретил использовать ее для нанесения ударов по целям в Черном море и Крыму.
Утверждается, что также Маск получает дорогостоящие тайные контракты у Пентагона – он фактически единственный, кто может обеспечить ведомство спутниковой связью для слежки. Дополнительно у бизнесмена есть серьезные связи в высших военных и политических кругах США, что дает ему доступ к засекреченным разведданым.
Другими клиентами SpaceX является Европа – Европейское космическое агентство, Внешняя немецкая и южнокорейская разведки. В итоге это ставит весь западный мир в зависимое положение от действий и позиции Илона Маска, который известен своими переменчивыми настроениями.
Многие ополчились на нашу страну