СМИ заявили контроле Маска над всей Украиной благодаря Starlink

Известный миллиардер может одним решением влиять на ход конфликта

Рост влияния американского бизнесмена Илона Маска на геополитическую ситуацию становится все сильнее. Он владеет большими компаниями, которые способны воздействовать на общество, мировые конфликты и внутриполитические ситуации. Особенно это ярко прослеживается в контексте происходящего на Украине, пишет NZZ.

По словам журналистов, Маск фактически установил контроль над всей украинской территорией благодаря своим спутникам Starlink. Известно, что система имеет охват над всей планетой, и именно бизнесмен определяет, где и когда активизировать доступ к своей сети. Для ВСУ это имеет огромное значение – несмотря на наличие доступа к системе связи на территории боевых действий, Илон категорически запретил использовать ее для нанесения ударов по целям в Черном море и Крыму.

Утверждается, что также Маск получает дорогостоящие тайные контракты у Пентагона – он фактически единственный, кто может обеспечить ведомство спутниковой связью для слежки. Дополнительно у бизнесмена есть серьезные связи в высших военных и политических кругах США, что дает ему доступ к засекреченным разведданым.

Другими клиентами SpaceX является Европа – Европейское космическое агентство, Внешняя немецкая и южнокорейская разведки. В итоге это ставит весь западный мир в зависимое положение от действий и позиции Илона Маска, который известен своими переменчивыми настроениями.