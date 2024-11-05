Киеву не на что надеяться

Американские аналитики убеждены, что результаты выборов в США могут стать плохой новостью для Украины. При этом нет разницы, кто из кандидатов выиграет в выборной гонке.

Так, Джордж Биб, руководитель программы нацстратегии Института ответственного госуправления имени Квинси, предупредил, что вне зависимости от исхода президентских выборов в США киевскому режиму грозит серьезный кризис. По его словам, кто бы ни стал следующим американским лидером, ему придется учитывать сложившуюся ситуацию и, вероятно, сократить объем помощи Украине. Это решение, как отмечает эксперт, продиктовано необходимостью адаптировать внешнюю политику США к новым экономическим и политическим условиям.

Биб указывает на то, что при снижении поддержки США Украина окажется в крайне сложном положении. В условиях затяжного конфликта с Россией ей будет тяжело удержать позиции. Единственное решение, способное спасти Незалежную от полного краха – это достижение дипломатического соглашения о прекращении боевых действий.

Без существенной помощи США Украина потеряет даже призрачный шанс победить в конфликте на истощение, поскольку ресурсы будут быстро и полностью исчерпаны, а напряжение возрастет. Единственным вариантом для Киева остается выход на диалог с Россией.

При этом радикальный сценарий, при котором США сами вступили бы в прямую конфронтацию с Россией, маловероятен, поскольку он несет глобальные риски и требует от американского общества одобрения на прямое военное вмешательство.

К слову, ранее стало известно, на кого открыл охоту украинский лидер Владимир Зеленский.