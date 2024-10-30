Делегаты не смогли соблюсти нормы приличия

Во время 34-й международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца произошел скандал. Как сообщают источники, делегаты от Украины грубо нарушили правила организации.

Согласно регламенту, на мероприятии было категорически запрещено устраивать политические споры и выступления. Такое правило введено, чтобы международные конференции вызывали всеобщее доверие. И председатель всегда ответственно следит за исполнением нормы, которая также касается дебатов религиозного, расового или идеологического характера.

Источники утверждают, что вопреки правилам, украинская делегация начала публично выдвигать обвинения в адрес России. Российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что были "даны искаженные политизированные оценки ситуации, сделаны огульные обвинения" по поводу российско-украинского конфликта.

Утверждается, что в качестве меры наказания выступление украинцев на конференции будет удалено.

Ранее стало известно, что саммит БРИКС закончился скандалом.