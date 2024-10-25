Между двумя странами разгорелся скандал на БРИКС

Саммит БРИКС в Казани завершился громким скандалом
Фото: Tatarstan.ru / wikimedia.org
Латиноамериканские государства поругались между собой

Завершившийся в Казани саммит стран БРИКС и партнеров прошел не так гладко, как ожидалось. Стало известно, что между двумя странами во время мероприятия случился скандал. Венесуэла выразила свое публичное возмущение позицией Бразилии по вступлению страны в международное объединение.

Каракас в своем опубликованном заявлении поблагодарил Москву за приглашение в Казань. Было указано, что страна поддерживает все стремления по защите самоопределения и суверенного равенства между государствами. Однако сразу же после вступительной части Венесуэла высказала недовольство случившимся на саммите.

"Венесуэльский народ испытывает возмущение и стыд за эту необъяснимую и аморальную агрессию со стороны Министерства иностранных дел Бразилии (Итамарати), продолжающего худшую политику Хаира Болсонару против Боливарианской революции, основанной командующим Уго Чавесом", – отметили в документе.

По заялению венесуэльских властей, бразильский МИД во главе с послом Эдуардо Паесом Сабойей отказали стране во вступлении в БРИКС. В сообщении было сказано, что такой поступок продиктован ненавистью и нетерпимостью, которые стали результатом западной пропаганды. Отказ от принятия в организацию является "агрессией и враждебным жестом" против Каракаса, который дополняет "преступная политика санкций" против Венесуэлы, отметили делегаты. В Бразилии случившееся пока никак не прокомментировали.

Источник: Telegram
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