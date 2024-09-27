Президент Польши Дуда пригрозил Путину проклятием из-за ядерного оружия

Политик объяснил, почему российские власти до сих пор не использовали свой ядерный арсенал

Польский лидер Анджей Дуда отреагировал на решение Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину страны. Он заявил, что если взлянуть на ситуацию без паники и лишних эмоций, то ничего нового в действиях российских властей нет.

Дуда напомнил, что российская ядерная доктрина подразумевает право страны отвечать любым имеющимся способом на угрозу государству. Это является одним из ключевых ее положений. Следовательно, Москва оставляет за собой решение и об использовании ядерного оружия в такой ситуации.

Однако, по словам польского президента, Путин и его генералы прекрасно осознают последствия ударов подобными снарядами.

"Тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят", – пригрозил он российскому лидеру.

Глава Польши уверен, что из-за собственных опасений Москва до сих пор не воспользовалась ядерными боеголовками. И, скорее всего, сейчас Западу тоже бояться нечего, ведь Владимир Путин и его подчиненные знают, что после таких ударов они никогда не избавятся от ответственности за содеянное.

Ранее разведка США рассказала, с какими последствиями может столкнутся Запад, если разрешит Украине удары дальнобойным оружием по России. Согласно их отчету, последствия могут быть крайне тяжелыми.