Развездка США предупредила о последствиях дальнобойных ударов по России

В Вашингтоне потенциальный ответ Москвы вызывает серьезные опасения

Президент Джо Байден был вынужден отказать Владимиру Зеленскому в разрешении на ненесение дальнобойных ударов по России, несмотря на колосальное внутреннее давление со стороны остальных членов НАТО. На это он пошел из-за предупреждения американской разведки о том, что потенциальная месть Москвы на такой шаг может оказаться катастрофичной.

В докладе ведомства, по данным The New York Times, описан ряд возможных ответов со стороны России на нанесение ударов большой дальности. Это диверсионные операции в Европе на военных объектах, а также потенциально смертельные нападения на военные базы США и стран ЕС. Проходить они будут скрытно, чтобы снизить вероятность прямого противостояния между странами.

Также американские спецслужбы в своем отчете указали, что разрешение на дальнобойные удары вряд ли будет иметь существенную практическую пользу для Украины.

"Аналитики разведки считают потенциальным риском с неопределенной выгодой решение (по дальнобойным ракетам) с высокими ставками, которое теперь зависит от президента Байдена", – указывается в статье.

При этом источники отмечают, что до сих пор до конца неясно, решится ли президент США дать разрешение Украине или нет.

Ранее американские СМИ заявили, что расширение ядерной доктрины России было сделано для противодействия Западу.